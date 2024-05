Guaíba volta a ficar acima de 4 metros e Porto Alegre improvisa barricadas

A prefeitura de Porto Alegre passou a usar sacos de areia misturados com cimento para improvisar barreiras nas comportas do sistema anticheias que protege a cidade. A medida foi tomada após as chuvas dos últimos dias voltarem a elevar o nível das águas do Lago Guaíba, que ultrapassou novamente a marca de quatro metros na região do Cais Mauá, conforme marcação feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) – a cota de inundação é de três metros.

A previsão da prefeitura é de utilizar cinquenta sacos de cerca de 800 quilos para fechar a comporta 3, instalada no Muro Mauá, no centro da cidade, que foi derrubada pela força das águas. Caso o nível do Guaíba continue subindo e volte a refluir para dentro da cidade, o plano é utilizar cerca de oitenta sacos semelhantes para barrar quatro outras aberturas. As comportas haviam sido abertas no domingo, dia 19, após 15 dias fechadas, para facilitar o escoamento das águas do Guaíba que inundaram o centro da cidade.

A última vez que o nível do lago havia atingido o nível de quatro metros foi na terça-feira, 21, e a tendência era de queda até a quinta-feira, 23, quando voltou a chover forte na cidade. Com o sistema de escoamento colapsado também pela grande quantidade de lixo espalhado pelas ruas, a cidade voltou a ficar alagada.

Rajadas de ventos

Para complicar ainda mais a situação, a Defesa Civil do município emitiu nesta sexta-feira, 24, um alerta preventivo para as próximas 24 horas porque a previsão é de chuva e de rajadas de ventos de até 80 quilômetros por hora — o que pode ajudar a levar mais água para as ruas da capital gaúcha, que voltou a registrar alagamentos em vários bairros.

Continua após a publicidade

Segundo o comunicado, há ainda risco de deslizamentos, queda de barreiras, rompimentos de taludes, descargas elétricas e queda de árvores.

O órgão orienta a população a se abrigar em local seguro, manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, e a evitar circular por ruas alagadas. Aos moradores de áreas de risco, a orientação é, em qualquer sinal de instabilidade, procurar abrigo temporário, na casa de parentes e amigos, ou nas estruturas de acolhimento disponibilizadas pela prefeitura.