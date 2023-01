Governo exonera dirigentes da Funai e coordenadores de saúde indígena

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio à situação de emergência de tribos yanomami, o governo Luiz Inácio Lula da Silva exonerou dezenas de coordenadores e dirigentes de instituições e órgãos voltados à saúde e assistência indígena.

Ao todo, foram dispensados 43 coordenadores regionais e nacionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e onze chefes distritais de Saúde Indígena da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde. As exonerações foram publicadas na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 23, e na edição desta segunda. Por ora, não foram anunciados os substitutos para os cargos.

Entre os nomes demitidos, está o do coordenador do distrito sanitário Leste de Roraima, responsável por auxiliar na assistência a indígenas yanomami no estado.

Emergência

Na última semana, o Ministério da Saúde declarou situação de emergência pública nos territórios yanomami, no noroeste de Roraima. Os indígenas vivem uma crise sanitária que já resultou na morte de 570 por desnutrição e causas evitáveis nos últimos anos. No sábado, 21, Lula visitou a capital do estado, Boa Vista, onde está concentrada parte dos trabalhos de atendimento.