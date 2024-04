Fortaleza: 5 pré-candidatos do PT e nenhum foi até Lula no interior do CE

O PT de Fortaleza vive uma disputa interna para definir quem vai se candidatar à prefeitura da capital pelo partido neste ano. Cinco nomes concorrem à vaga. Mas, curiosamente, nenhum deles marcou presença em um evento no interior do estado que teve a presença da maior liderança e maior cabo eleitoral do partido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula esteve em Iguatu, a 365 quilômetros da capital, nesta sexta-feira, 5, para visitar obras da ferrovia Transnordestina e assinar a ordem de serviço do Ramal do Salgado, que integra a transposição do Rio São Francisco. Na cerimônia estiveram presentes ministros de estado, entre eles o da Educação, o ex-governador do Ceará Camilo Santana, e parlamentares do estado, como o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que é presidente do diretório estadual. São as duas das maiores lideranças do partido no estado.

Eventos desse tipo são naturalmente disputados por políticos que estão concorrendo a algum cargo eletivo ou tentam se viabilizar como candidatos. É o momento não só para posar ao lado do presidente, tirar fotos e capitalizar as imagens nas redes sociais, mas também de articulação interna e conversas “tête-à-tête”.

Não foi o que aconteceu entre os concorrentes à vaga de candidato a prefeito de Fortaleza. Disputam a indicação o ex-deputado federal Artur Bruno, hoje assessor especial do governo do Ceará; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins, ex-prefeita da capital. Nenhum deles compareceu ao evento, sob justificativas que foram da necessidade de cumprimento de outras agendas a consulta médica.

No próximo domingo o diretório local vai eleger os 200 delegados que votarão na eleição interna para definir a candidatura em Fortaleza. A escolha deve ser feita em encontro municipal, marcado para 21 de abril, sem necessidade de prévia.

Perda de popularidade

Reportagem de VEJA desta semana mostra que Lula tem perdido popularidade no Nordeste, que desde 2002 é a principal trincheira política do PT e da esquerda. Nas últimas semanas, três institutos de pesquisa (Ipec, Paraná Pesquisas e AtlasIntel) mostraram queda de mais de dez pontos percentuais na aprovação ao governo do petista na região.

Em Fortaleza, segundo o Paraná Pesquisas, a aprovação ao governo Lula recuou dezessete pontos entre abril de 2023 e março de 2024.