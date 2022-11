Flávio Bolsonaro volta ao Twitter para dizer que não briga com Richarlison

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quebrou o silêncio nas redes sociais, que durava mais de duas semanas, apenas para dizer que não tem nada contra o novo xodó dos brasileiros, o atacante Richarlisson, do Tottenham e da seleção brasileira.

Na quinta-feira, 24, logo após o craque ter brilhado na estreia do Brasil na Copa do Mundo no Qatar, ao marcar os dois gols da vitória sobre a Sérvia, começaram a circular nas redes sociais e na imprensa a informação de que Richarlisson tem uma disputa judicial com Flávio por conta de um imóvel no Rio de Janeiro.

“Fake News que eu esteja em ‘litígio’ com Richarlison. A defesa dele me arrolou como testemunha numa disputa de imóvel no RJ, sem eu ter absolutamente nada a ver com o tema”, postou no Twitter. Foi o primeiro tuíte que ele fez desde o já longínquo dia 8 de novembro. Diferentemente do que fazia nos áureos tempos do bolsonarismo, o senador tem evitado falar desde que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, foi derrotado na eleição.

Fake News que eu esteja em “litígio” com @richarlison97 .

A defesa dele me arrolou como testemunha numa disputa de imóvel no RJ, sem eu ter absolutamente nada a ver com o tema.

Parabéns ao craque Richarlison pelo golaço e pela 1ª vitória do Brasil na Copa do Mundo. 🇧🇷 — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) November 25, 2022

Flávio aproveitou também para elogiar o jogador brasileiro. “Parabéns ao craque Richarlison pelo golaço e pela 1ª vitória do Brasil na Copa do Mundo”, escreveu.

Muitos seguidores do senador não gostaram e criticaram o elogio – crítico do negacionismo na pandemia, defensor da vacinação e envolvido em causas sociais, Richarlison é visto, tanto pela esquerda quanto pelos bolsonaristas, como simpatizante de Lula, embora o jogador nunca tivesse feito qualquer declaração de apoio ao petista.