Fittipaldi e Matarazzo perdem eleições para o Senado na Itália

Os brasileiros que tentavam uma vaga no Senado da Itália neste domingo, 25, acabaram derrotados. Os mais conhecidos entre eles, o ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o ex-vereador Andrea Matarazzo, acabaram atrás do argentino Mario Alejandro Borghese, que ocupará a vaga única com 58.233 votos. O ex-piloto teve 31.386 votos, enquanto o ex-ministro do governo FHC levou 27.202 votos.

O resultado era esperado, uma vez que a Argentina conta com quase 800 mil cidadãos italianos aptos a votar nas eleições do país europeu, o dobro do colégio eleitoral brasileiro. No entanto, o Brasil ainda conseguiu emplacar um dos dois deputados eleitos: Fabio Porta, que estava na chapa de Matarazzo e era senador no mandato atual, teve 22.436 votos. O outro deputado eleito foi argentino: Franco Tirelli, que somou 44.468 votos.