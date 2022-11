Filho do Renato Russo processa ex-candidata pelo uso de ‘Que país é esse?’

O produtor cultural Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, vocalista e líder da banda Legião Urbana que faleceu há 26 anos, entrou com um processo contra a atriz Antonia Fontenelle pelo uso da música ‘Que país é esse?’ durante a pré-campanha eleitoral. Candidata derrotada a deputada federal pelo Republicanos-RJ, a atriz tocou a canção em um vídeo político. No pedido, o herdeiro do músico disse que enviou uma notificação extrajudicial pedindo a retirada do material, em junho, mas que foi ignorado.

Embora o vídeo tenha sido removido das páginas de Fontenelle no fim de outubro passado, Giuliano afirma que houve danos morais à marca do pai e danos patrimoniais à Sony Music, atual detentora da música. “A ré é figura pública que, ao longo dos últimos anos, vem se envolvendo em inúmeras polêmicas – parte delas em razão da exposição pública de suas posições/opiniões políticas no meio virtual”, justifica a defesa de Manfredini.

Os valores das possíveis reparações não foram solicitados na petição inicial, o que deverá ser objeto de análises periciais, a depender do entendimento do juiz que julgará a ação.