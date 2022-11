Santo remédio? Saiba qual medicamento pode tratar a Covid-19 e o câncer

Estudos da University of Southern California (USC) e de pesquisadores do Cleveland Clinic Florida Research and Innovation Center, nos Estados Unidos, trouxeram uma luz sobre o tratamento da Covid-19 e de vários tipos de câncer. Ao descobrir o papel essencial de uma proteína conhecida como GRP78 na disseminação do SARS-CoV-2 e nas células cancerígenas, testaram novo um medicamento chamado HA15, que inibe sua atividade.

Uma das pesquisa, publicada recentemente na revista Nature Communications, sugere que esse medicamento pode oferecer um novo tipo de proteção contra a Covid-19, inclusive no desenvolvimento de novas cepas. Outro estudo recém-publicado na revista Neoplasia, aponta que a inibição da GRP78 pode ajudar a combater cânceres mortais como do pâncreas, pulmão e cólon já que ela colabora na produção de proteínas mutantes KRAS, reduzindo a viabilidade de células cancerígenas se espalharem pelo organismo.

O papel do GRP78 na disseminação do SARS-Cov-2

Procurando uma maneira mais eficaz de combater a Covid-19, Amy S. Lee, professora de bioquímica e medicina molecular na Keck School of Medicine da USC reuniu colegas da universidade e do Cleveland Clinic Florida Research and Innovation Center para começar a investigar o papel da GRP78, uma proteína celular que ajuda a regular a replicação de outras proteínas celulares. Descobriram que enquanto células saudáveis ​​precisam de uma fração de GRP78 para funcionar normalmente, as células sob estresse precisam de mais GRP78. Também que quando o SARS-CoV-2 entra em cena, ela é “sequestrada” para trabalhar em conjunto com outros receptores celulares e, assim, trazer o vírus para dentro das células, onde ele pode se reproduzir e se espalhar.

Examinando as células epiteliais do pulmão humano infectadas com o vírus, a equipe de pesquisa observou ainda que, à medida que a infecção viral se intensificava, as células infectadas produziam níveis mais altos de GRP78. Lee e sua equipe usaram, então, uma ferramenta especial de RNA mensageiro para suprimir a produção dessa proteína em células epiteliais de pulmão humano, sem interromper outros processos celulares. Quando essas células foram posteriormente infectadas pelo SARS-CoV-2, produziram uma quantidade menor da proteína no pico viral e liberaram muito menos vírus para infectar outras células. “Agora temos evidências diretas de que a GRP78 é uma proteína essencial para a replicação do vírus”, afirmou Amy.

Para explorar ainda mais se o direcionamento da GRP78 poderia funcionar no tratamento da Covid-19, os pesquisadores testaram o HA15 – medicamento desenvolvido contra células cancerígenas, que se liga especificamente ao GRP78 e inibe sua atividade – nas células pulmonares infectadas. “Eis que descobrimos que este medicamento foi muito eficaz na redução do número e tamanho das placas de SARS-CoV-2 produzidas nas células infectadas, em doses seguras que não tiveram efeito prejudicial nas células normais”, explicou a professora.

Os pesquisadores então testaram o HA15 em camundongos geneticamente modificados para expressar um receptor humano e infectados com o SARS-CoV-2, descobriram que o medicamento reduziu significativamente a carga viral nos pulmões.

HA15 contra o câncer

Paralelamente, Amy e seus colegas da Keck School of Medicine estão estudando a eficácia do HA15 no câncer, bem como outro inibidor de GRP78, chamado de YUM70, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Michigan. Até então, porém, eles afirmam que são necessárias mais pesquisas, incluindo ensaios clínicos, para estabelecer se ambos os medicamentos são seguros e eficazes para uso em humanos.

