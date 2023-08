Falha no sistema foi muito pequena para causar apagão, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na noite desta quarta-feira, 16, que ainda não foi identificada a causa do apagão nacional ocorrido na terça-feira, 15, em 25 estados e no Distrito Federal Segundo ele, uma falha técnica foi detectada em Quixadá (CE), no sistema da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), subsidiária da Eletrobras, mas esse evento isolado não seria suficiente para provocar uma queda de energia da magnitude da que foi registrada.

“Mais do que nunca, é necessária a participação da Polícia Federal, já que o ONS [Operador Nacional do Sistema Elétrico] não apontou falha técnica que pudesse causar (o blecaute) na dimensão que foi”, disse Silveira em entrevista na porta do ministério. Na mesma ocasião, o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, disse que não está descartada a hipótese de ação ou falha humana, mas não é possível dar uma explicação no momento. “Diferentemente de outros eventos que já ocorreram, não tivemos raio, queda de torre ou de linha”, declarou Ciocchi.

Na mesma terça-feira, Silveira, que voltou do Paraguai onde acompanhava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que pediu investigação à Polícia Federal e à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para apurar se o apagão foi falha técnica ou humana ou se houve dolo — ou seja, um ato criminoso.

O blecaute deixou cerca de 29 milhões de residências sem energia elétrica. O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o fornecimento foi completamente restaurado às 14h49 do mesmo dia, após a falta de luz durar mais de oito horas em regiões do Norte e Nordeste. Apenas o estado de Roraima, que não está interligado ao sistema nacional, não foi afetado.

