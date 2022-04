Ex-secretário de Saúde de SP troca PSDB por MDB e pode ser vice de Garcia

Exonerado da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo nesta sexta-feira, 1º, Edson Aparecido deixou o PSDB, se filiou ao MDB e é um dos nomes cotados para ocupar o posto de vice na chapa do governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), nas eleições de outubro. Quadro histórico do tucanato paulista, conhecido pelas articulações de bastidores, Aparecido foi secretário da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin em São Paulo, além de deputado federal e estadual.

A filiação do ex-secretário ao MDB foi articulada pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente emedebista, deputado Baleia Rossi. O partido garantiu a vaga de vice na chapa de Garcia, recém-empossado no Palácio dos Bandeirantes após a renúncia do ex-governador João Doria (PSDB), que disputará a Presidência. Além de Edson Aparecido, são cotados a vice de Garcia nomes como o do ex-secretário da Fazenda paulista, Henrique Meirelles, e da secretária de Cultura de São Paulo, Aline Torres.

Já a vaga ao Senado estava prometida ao União Brasil, que havia escolhido o nome do apresentador José Luiz Datena, mas ele se desfiliou, entrou no PSC e apoiará a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Integrantes do União em São Paulo sugeriram ao ex-ministro Sergio Moro a construção de uma candidatura a senador, diante das fortes resistências internas a que ele dispute a Presidência da República.