Em meio a um racha na esquerda, Bolsonaro melhora a sua posição no Ceará

O presidente Jair Bolsonaro (PL) melhorou um pouco a avaliação de seu governo e o desempenho eleitoral no Ceará em meio a um racha entre as forças de esquerda que governam o estado há dezesseis anos, segundo levantamento divulgado neste sábado, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Mesmo assim, Bolsonaro segue em desvantagem entre os cearenses. Segundo o levantamento, a diferença do presidente para o seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de 18,6 pontos percentuais para 13,5 na comparação com a pesquisa feita pelo mesmo instituto em maio (o placar era 44,4% a 25,8% em favor do petista e agora é de 42,1% a 28,6%).

Ciro Gomes (PDT), que foi governador do Ceará e fez no estado a sua carreira política, ficou estável: tinha 14,4% das intenções de voto e agora tem 14,7%. Em 2018, Ciro ganhou a eleição no primeiro turno entre os cearenses, batendo Bolsonaro e Fernando Haddad (PT).

Com relação à avaliação de seu governo, Bolsonaro também teve uma ligeira melhora. Em maio, 61,0% desaprovam a sua gestão, agora são 58,1%. Já o percentual dos que aprovam o seu mandato era de 33,5% e agora é de 36,8%.

No Ceará, a frente PT-PDT ainda não definiu quem será o candidato da aliança em razão de divergências entre o petismo e o grupo dos irmãos Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT. Os petistas preferem a governadora Izolda Cela (PDT), que sucedeu a Camilo Santana em março quando o petista renunciou para disputar o Senado e tem a preferência do PT. Já os Gomes têm predileção pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), que tem um passado de desavenças com o petismo em razão das campanhas eleitorais para a prefeitura em 2016 e 2020.

Com a divisão, a hegemonia da esquerda no estado está ameaçada pelo deputado federal Wagner Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), que lidera a disputa ao governo do Ceará, como mostra levantamento também divulgado neste sábado pelo Paraná Pesquisas — leia a matéria completa aqui.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores do Ceará entre os dias 11 e 15 de julho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº º BR-03182/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.