Capitão Wagner segue como favorito e ameaça domínio de PT e PDT no Ceará

O deputado federal Wagner Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil) segue favorito nas eleições para o governo do Ceará e é hoje a principal ameaça à hegemonia da aliança PT-PDT que governa o estado há dezesseis anos, segundo levantamento divulgado neste sábado, 16, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a sondagem, no cenário em que enfrenta a governadora Izolda Cela (PDT), que substituiu Camilo Santana em março após o petista renunciar para disputar o Senado, Wagner tem 45,4% as intenções de voto contra 26,8% da pedetista – a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já no cenário em que o adversário é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o candidato do União Brasil tem 44,5% das intenções de voto contra 29,2% do pedetista.

A frente PT-PDT ainda não definiu quem será o candidato da aliança em razão de divergências entre o petismo e o grupo dos irmãos Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT. Os petistas preferem Izolda Cela, para quem Camilo Santana faz campanha, enquanto os Gomes têm preferência por Cláudio, que tem um passado de desavenças com o PT em razão das campanhas eleitorais para a Prefeitura de Fortaleza em 2016 e 2020.

Um trunfo para Izolda Cela, além do apoio do PT, é a boa avaliação de seu governo: segundo o Paraná Pesquisas, apenas 20,3% consideram a sua gestão ruim ou péssima, enquanto 42,2% a classificam como ótima ou boa e 28,4% dizem que ela é regular.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores do Ceará entre os dias 11 e 15 de julho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-05080/2022.