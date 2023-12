Em entrevista na sede do PL, Bolsonaro defende Salles como prefeito em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou publicamente, em entrevista na sede do PL em Brasília, apoio à pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL) à prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem.

Questionado por jornalistas, ele afirmou gostar muito de seu ex-ministro do Meio Ambiente e ser “simpático” à ideia de ele disputar o cargo, em mais um sinal de afastamento do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), preferido pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. “Muita gente gosta do Salles e eu também sou simpático a ele, que foi meu ministro e fez um excelente trabalho. Seria uma forma de recompensá-lo”, disse o ex-presidente — o vídeo com a declaração de apoio foi postado por Ricardo Salles em suas redes sociais.

Bolsonaro ainda criticou indiretamente outros pré-candidatos. “São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município e não fazer por um partido”, declarou, sem citar ninguém. Ao encerrar a conversa, disse: “Salles prefeito!”.

A declaração se soma a outras sinalizações recentes de que as negociações com Nunes teriam esfriado. Após se encontrarem por diversas vezes na capital para discutirem um eventual apoio à reeleição do prefeito, Bolsonaro e o emedebista vivem uma fase estremecida, acentuada pelas recorrentes críticas feitas por bolsonaristas à gestão atual da prefeitura.

A disputa pela vaga de vice de Nunes também é um problema. Com praticamente todos os partidos da centro-direita acomodados no governo, o prefeito é pressionado por aliados a escolher um nome palatável a Bolsonaro, mas não da ala raiz do bolsonarismo. Um dos que pleiteiam o posto é Fabio Wajngarten, ex-secretário do governo Bolsonaro e hoje um dos assessores mais próximos ao ex-presidente.

Mas, para representar Bolsonaro na disputa, Salles precisará negociar não apenas com Valdemar — que já chegou até a dizer publicamente que liberaria a saída do deputado do PL –, mas com parlamentares municipais e estaduais que mantêm influência na gestão municipal e tendem a apostar na aliança com Nunes.

Há ainda outro fator importante: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também é um importante aliado de Bolsonaro, planeja apoiar a reeleição de Nunes.