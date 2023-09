Em dois dias, dez pessoas morrem em confrontos com a polícia na Bahia

As últimas horas foram marcadas por novos confrontos entre traficantes que disputam pontos de venda de drogas em Salvador, elevando a crise na segurança pública da Bahia, que vive uma escalada da violência.

Em áreas que estão ocupadas pelas forças policiais, como nos bairros de Calabar e Alto das Pombas, ou nas quais as gangues brigam entre si, casos de Nordeste de Amaralina e de Engenho Velho de Brotas, milhares de moradores estão sem poder sair de casa.

Em dois dias, ao menos onze pessoas morreram, dez delas em confrontos com a Polícia Militar. A Bahia tem a maior letalidade policial do país, segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública — em 2022, foram 1.464 mortos por intervenções policiais, 23% do total do país e mais do que no Rio de Janeiro (1.330) e em São Paulo (419).

Além dos onze óbitos, a polícia registrou oito prisões, quatro ações com sequestros e a apreensão de seis fuzis, onze pistolas e três granadas. A Secretaria de Segurança Pública do estado afirma que mantém ações de repressão qualificada e de inteligência nas áreas conflagradas.

