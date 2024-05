Eleições: um favorito desponta nas projeções de segundo turno em São Paulo

Ainda faltam pouco mais de cinco meses para a primeira votação para a prefeitura de São Paulo, mas projeções feitas pelo instituto Paraná Pesquisas, em levantamento realizado entre os dias 26 de abril e 1º de maio e divulgado nesta quinta-feira, 2, mostram que já desponta um favorito para um eventual embate no segundo turno da disputa na maior cidade do Brasil.

E esse favorito é o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que aumentou a sua vantagem para os rivais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), ambos deputados federais – um apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a outra pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Já Nunes terá os apoios do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo o Paraná Pesquisas, em um eventual embate com Boulos, Nunes teria 46,8% das intenções de voto contra 37,6% do candidato do PSOL. Como a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o prefeito paulistano teria vantagem de fato sobre o seu oponente do PSOL. A diferença de mais de nove pontos é também a maior nas últimas cinco pesquisas feitas pelo instituto, desde novembro de 2023.

Já na disputa contra Tabata Amaral, o prefeito teria 49,6% das intenções de voto contra 30,8% da deputada – a vantagem é grande, comparável à de fevereiro deste ano, quando o placar foi de 48,3% a 28,8% também favorável a Nunes, e maior que a auferida em março (48,4% a 30,0%).

Se a disputa no segundo turno ficar entre Boulos e Tabata, o que hoje parece improvável, o candidato do PSOL teria 43,6% contra 33,9% da deputada.

Primeiro turno

Já a pesquisa sobre o primeiro turno também coloca Ricardo Nunes em situação favorável. O prefeito teria no principal cenário 35,2% das intenções de voto contra 29,8% de Boulos – leia matéria completa sobre o cenário de primeiro turno aqui.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores na cidade de São Paulo.