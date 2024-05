São Paulo: nova pesquisa pode tirar o sono de Lula, do PT e da esquerda

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova pesquisa sobre a eleição municipal em São Paulo, feita pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 de abril e 1º de maio e divulgada nesta quinta-feira, 2, tem potencial para tirar o sono do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e da esquerda, que aposta em um triunfo na principal cidade do país na corrida eleitoral deste ano.

Segundo o levantamento, o prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), tem 35,2% das intenções de voto no principal cenário contra 29,8% do seu principal adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), aposta do presidente e da esquerda para eleição na cidade.

Como a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou menos, os dois estão empatados quase no limite da margem de erro, mas o atual ocupante do cargo melhorou a sua posição em relação aos levantamentos anteriores feitos pelo mesmo instituto.

Nunes obtém a sua melhor marca desde novembro de 2023, quando tinha 28,1% — depois, passou para 31,4% em dezembro, 34,7% em fevereiro, 34,3% em março e agora, 35,2%. Já Boulos, que tinha 33,1% em novembro, foi para 32,9%, depois para 33,4%, para 30,6% e agora, 29,8%.

Outros candidatos

No levantamento divulgado hoje, a deputada Tabata Amaral (PSB), tem 10,6% das intenções de voto, seguida de Maria Helena (Novo), com 5,7%, e Altino dos Prazeres (PSTU), com 1,7%. Outros 8,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 8,5% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores na cidade de São Paulo.

Campanha antecipada

Na quarta-feira, durante o evento das principais centrais sindicais para comemorar o Dia do Trabalhador, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste da cidade, Lula pediu votos para Boulos e chamou de “guerra” a disputa pela prefeitura paulistana. “Esse rapaz, esse jovem, está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com nosso adversário nacional (referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro), ele está disputando contra o nosso adversário estadual (governador Tarcísio de Freitas) e ele está disputando contra o nosso adversário municipal (prefeito Ricardo Nunes)”, disse o petista ao lado do deputado.

A campanha de Nunes vai questionar o episódio na Justiça Eleitoral, porque consideram que houve propaganda eleitoral antecipada de Lula e Boulos em um evento bancado em parte com recursos públicos, como os gastos para a presença do presidente da República.