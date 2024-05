Eleições 2026: ‘Bolsonaro vai decidir o candidato e o vice’, diz Valdemar

A mais de dois anos para as eleições que vão escolher o próximo presidente da República, possíveis candidatos já se movimentam para ver quem chegará como nome forte contra Luiz Inácio Lula da Silva. A edição de VEJA desta semana mostra como um grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e presidente do PP, tem organizado em uma amistosa “confraria da oposição”, da qual deverá sair o próximo representante da direita brasileira.

Por enquanto, nomes como os dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), são alguns dos mais bem colocados na bolsa de apostas.

A lista de postulantes, naturalmente, apenas começou a ser articulada diante da inelegibilidade de Bolsonaro — por decisão da Justiça Eleitoral, o ex-presidente está impedido de disputar eleições até 2030. Apesar da esperança de uma reabilitação jurídica do ex-presidente, o PL trabalha ativamente com a necessidade da unção de um “herdeiro” do seu espólio eleitoral.

E, segundo o partido, será o próprio Bolsonaro quem irá escolher o nome que irá enfrentar a Lula no campo da direita, caso ele continue inelegível. “Quem vai decidir o candidato e o vice é o Bolsonaro. Isso está definido, porque é ele que tem voto”, diz Valdemar Costa Neto, presidente do PL. “Mas vemos também que 2026 está longe e que, até lá, as coisas podem mudar. Temos dois anos pela frente”, afirma o cacique em alusão à possibilidade de o ex-presidente estar com o seu nome nas urnas.

Montagem da chapa

Considerando-se um cenário sacramentado da inelegibilidade, o partido, munido de sondagens recentes de intenção de voto, já teria uma composição de chapa “preferida” para disputar o Planalto. “Hoje, o candidato mais forte e o ‘primeiro da fila’ é o Tarcísio. Nossas pesquisas mostram o Tarcísio fortíssimo. Mas volto a dizer, quem vai resolver o candidato é o Bolsonaro”, diz o dirigente.

Uma chapa liderada pelo governador de São Paulo e com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, na vice, é cogitada pela legenda. “Tarcísio e Tereza é uma chapa imbatível. Ela é um fenômeno entre as mulheres, tem carisma e foi uma excelente ministra”, afirma. “Nós queríamos que a Tereza fosse vice já em 2022, mas o Bolsonaro optou pelo [general e ex-ministro] Braga Netto, que é um homem super honesto mas que não deu um voto a mais, porque todo o pessoal do Braga já ia votar nele”, diz Costa Neto.

Nomes como o de Ciro Nogueira e de Ronaldo Caiado também seriam boas opções, afirma o cacique, que deixa claro que a decisão final será de Bolsonaro. “O Ciro é um excelente nome, e o Caiado é um homem que está com muito prestígio em Goiás e no Brasil, além de que o União é um partido fortíssimo e tem o maior terceiro tempo de televisão”, pondera.

Michelle Bolsonaro

No levantamento do Paraná Pesquisas que testou cenários com diferentes postulantes da direita em 2026, o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é o que, desconsiderada a participação de Bolsonaro da disputa, aparece com a maior intenção de votos: 33% contra 36,6% de Lula. Tarcísio de Freitas tem 25,6% contra 36,9% do atual presidente.

Apesar do resultado positivo, a escolha pela presidente do PL Mulher encontra ao menos dois obstáculos: o veto de Bolsonaro e a alta rejeição da ex-primeira-dama. A mesma sondagem do Paraná Pesquisas mostra que ela tem 50% de rejeição, contra 30% de Tarcísio. “Ele [Bolsonaro] já disse que não quer que a Michelle concorra a um cargo Executivo. Por ela não ter experiência. Um cargo Legislativo, como Senado, aí tudo bem”, diz Valdemar Costa Neto. “A Michelle está na frente do Tarcísio na pesquisa nacional porque o Tarcísio está com prestígio em São Paulo. A Michelle, por causa do PL Mulher, tem se destacado em todos os estados, tem feito reuniões com milhares pessoas, daí a aprovação tão grande”, avalia.

Bancada é prioridade

Apesar da preocupação com a chapa presidencial de 2026, o presidente do PL diz ter hoje uma única prioridade na agenda, que é o aumento das bancadas do partido na Câmara e no Senado. O apoio do Congresso, vale lembrar, é crucial para a consolidação de qualquer governo. Nesse sentido, não há exemplo maior do que as patinadas do início do governo Lula em meio a uma oposição considerável no Legislativo. “Em relação a 2026, a única coisa que estamos trabalhando é para aumentar nossa bancada de senadores e, principalmente, de deputados federais. Pretendemos bater uns 130 deputados, além de atingir 25 senadores”, diz Costa Neto.