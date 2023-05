‘Ele me ofereceu seu passe’, diz líder de bando após pressão em Bauermann

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O zagueiro Eduardo Bauermann, afastado pelo Santos após VEJA divulgar conversas dele com membros de uma quadrilha que manipulava jogos das Séries A e B do Brasileirão, tentou convencer seus comparsas de que seria capaz de continuar na empreitada criminosa, segundo investigação do Ministério Público de Goiás.

Depois de receber 50.000 reais adiantados para levar um cartão amarelo contra o Avaí, em partida realizada em novembro do ano passado, o atleta descumpriu o acordo e não foi advertido. Após a omissão, Bauermann foi cobrado pelos integrantes do grupo e prometeu levar um cartão no jogo seguinte, contra o Botafogo. “Vamos reerguer a firma”, disse.

A expulsão de Bauermann realmente ocorreu, mas depois do apito final, o que causou novo prejuízo à quadrilha, pois ela havia apostado no cartão durante o tempo regulamentar.

Nas conversas abaixo, o líder do grupo, Bruno Lopez, conhecido como BL, fala com outro integrante do bando sobre a possibilidade de Bauermann pagar o prejuízo que causou. “Me ofereceu o passe dele”, diz BL.

Continua após a publicidade

A reportagem apurou que o zagueiro possui 15% de seus direitos econômicos. O restante pertence ao Santos. Apesar da fala de Bruno Lopez, a transferência de cotas não é um processo simples e dependeria do aval do clube.

Procurado, o agente do jogador não respondeu.