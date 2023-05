Morre David Miranda, ex-deputado federal que ficou 9 meses internado

O ex-deputado federal David Miranda (PDT) morreu aos 37 anos de idade na manhã desta terça-feira, 09, após nove meses internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar uma doença que não foi revelada pela família. A morte foi confirmada pelo marido de David Miranda, o jornalista Glenn Greenwald. Ele deixa dois filhos.

Segundo ele, amigos e familiares puderam realizar uma despedida a David Miranda em seus últimos momentos, um dia antes do aniversário de seu 38 anos. “Ele morreu em paz, cercado dos nosso filhos, família e amigos”, publicou nas redes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do ex-parlamentar. “Partiu cedo demais”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Em agosto do último ano, Miranda foi internado com dores abdominais. Posteriormente, foi diagnosticado com um caso de infecção gastrointestinal.

O político tinha intenção de disputar sua reeleição à Câmara, mas, após a internação, sua família anunciou desistência ao pleito.

Miranda foi o primeiro gay a ser eleito para a Câmara de Vereadores, pelo PSOL, e assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados após a renúncia do então deputado federal Jean Willys.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.

His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023