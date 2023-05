Após divulgação de conversas por VEJA, Santos afasta jogador sob suspeita

O Santos Futebol Clube anunciou nesta terça-feira, 9, a suspensão temporária do zagueiro Eduardo Bauermann, acusado pelo Ministério Público de Goiás de participar de um esquema de manipulação de resultados para favorecer uma quadrilha que realizava apostas esportivas. Além do atleta, outras quinze pessoas foram denunciadas pelo MP.

Conforme divulgado com exclusividade por VEJA, o defensor ganhou 50.000 reais de adiantamento para levar um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após descumprir o acordo, Bauermann negociou novamente com a quadrilha, desta vez para ser expulso. O cartão vermelho, no entanto, só saiu depois do apito final, o que irritou os integrantes do bando.

“O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética”, diz a nota do clube.

Procurado, o empresário do atleta não se pronunciou.