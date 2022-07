Dirigentes do PT no Rio pedem que partido desista de apoiar Freixo

Representantes do PT no Rio de Janeiro apresentaram um recurso para que o partido retire o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado. O movimento é comandado por Washington Quáquá, vice-presidente nacional do PT e pré-candidato a deputado federal no Rio.

Integrantes do partido afirmam que o PSB descumpriu o acordo entre as siglas para que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), fosse o candidato ao Senado da chapa de Freixo. No entanto, o PSB não abriu mão da candidatura do deputado Alessandro Molon.

Quáquá é crítico do apoio do PT a Freixo e afirma que q chapa dele com Molon é estreita e só atinge a classe média.

O recurso feito pelos representantes do partido no Rio também é apoiado pelo secretário de comunicação do partido, Jilmar Tatto. O documento será discutido pela executiva nacional nos próximos dias.

Após a convenção do PT em São Paulo nesta quinta-feira, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, reforçou o tom de contrariedade da sigla.

Gleisi disse que deverá haver uma reunião provavelmente na próxima quarta para falar sobre a situação. “Nossa aliança no Rio é com o PSB, mas queremos ter uma discussão séria sobre a formação de chapa. Nós tínhamos um acordo”, disse.