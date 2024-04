Direita lidera disputa pelas prefeituras de Belo Horizonte e Curitiba

Pré-candidatos de direita lideram a corrida eleitoral deste ano pelas prefeituras de Belo Horizonte e Curitiba, segundo pesquisas divulgadas pelo instituto AtlasIntel nesta sexta-feira, 26.

Em Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera com 31% das intenções de voto contra 16,4% do deputado federal Rogério Correia (PT). Na sequência vêm a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 10%; o vereador Gabriel Azevedo (MDB), presidente da Câmara Municipal da capital mineira, com 9%; e o senador Carlos Viana (Podemos), com 8,2%.

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que assumiu após a renúncia de Alexandre Kalil (PSD) em 2022 para disputar o governo mineiro, fica em sexto lugar com 5% de preferência do eleitorado.

Bolsonaro x Lula

Com 26 anos de idade, Bruno Engler coordena o movimento conservador Direita Minas e tem o apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rogério Correia, por sua vez, está em seu segundo mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e é a aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar uma capital que há quinze anos não vê um petista à frente do Executivo.

Empate triplo em Curitiba

A corrida eleitoral em Curitiba está bem mais acirrada. De acordo com o AtlasIntel, os três primeiros colocados são o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), com 18,2% das intenções de voto, seguido pelo também ex-deputado federal Paulo Martins (PL), com 18%, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), com 17,9%. Dentro da margem de erro de três pontos percentuais, o cenário é de empate técnico triplo.

Ex-procurador do Ministério Público Federal (MPF) que encabeçou a força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, Dallagnol foi o deputado federal mais votado do Paraná nas eleições de 2022, mas não chegou a concluir o primeiro ano de mandato por ter sido cassado, em maio de 2023, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Justiça Eleitoral decidiu que Dallagnol não poderia ter se candidatado devido a uma condenação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por irregularidades nas diárias da força-tarefa, além de ter deixado o MPF enquanto era investigado pelo Conselho Nacional do órgão.

O bolsonarista Paulo Martins, por sua vez, deixou recentemente a presidência do PL em Curitiba e ainda tem a candidatura incerta devido a rachas internos. Candidato ao Senado derrotado em 2022 — ficou em segundo, atrás de Sergio Moro (União) –, Martins ocupa atualmente o cargo de assessor do governador Ratinho Júnior (PSD).

Já o vice-prefeito Eduardo Pimentel é colega partidário tanto do governador quanto do prefeito Rafael Greca, que está no fim do segundo mandato consecutivo e não pode concorrer à reeleição – além do cargo em Curitiba, Pimentel também integra a equipe de Ratinho Júnior como secretário estadual de Cidades. Ele é seguido pelo ex-governador Beto Richa (PSDB), que pontua 8,7% na pesquisa, e pela jornalista Cristina Graeml (PMB), com 8,4%. A candidata petista, a deputada federal Carol Dartora, aparece em sexto, com 7,9% das intenções de voto.

O instituto AtlasIntel ouviu 1.267 eleitores em Belo Horizonte e 860 pessoas em Curitiba entre os dias 18 e 23 de abril. Em ambos os levantamentos, o grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.