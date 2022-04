Desafeto de Bolsonaro, DiCaprio estimula voto jovem no Brasil

O ator americano Leonardo DiCaprio foi às redes sociais nesta sexta-feira, 29, para divulgar uma campanha que incentiva jovens com idades a partir de 16 anos a obterem seu título de eleitor no Brasil. Ele ainda ressaltou que as eleições brasileiras são importantes para o mundo todo, por causa do meio ambiente.

“O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para a mudança climática”, escreveu DiCaprio no Twitter. “O que acontece lá importa para todos nós e o voto dos jovens é chave na promoção de mudança para um planeta saudável.”

O ator compartilhou o link de um site que traz informações sobre o registro do título de eleitor, direcionado a jovens. O prazo para regularizar o título de eleitor se encerra na semana que que vem, na quarta-feira, 4 de maio. O site tem um passo-a-passo do procedimento, vídeos de jovens no TikTok e desenhos.

Em março, o ator Mark Rufallo também gravou um vídeo incentivando jovens brasileiros a tirar o título de eleitor.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022