Deputado do PL abre fogo contra o carnaval da primeira-dama Janja

Deputado federal mais votado de Minas Gerais e com mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, Nikolas Ferreira (PL-MG) decidiu abrir fogo contra a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, depois que ela apareceu se divertindo no Carnaval da Bahia nesta segunda-feira, 20, enquanto o litoral norte de São Paulo registra sua maior tragédia, com 44 mortos por causa das chuvas.

“Para visitar o (Joe) Biden em Washington ela faz parte do governo, mas pra visitar as cidades atingidas pelas fortes chuvas no litoral paulista, não”, alfinetou o político apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ferreira também postou um vídeo de Janja dançando e declarando que o Carnaval baiano é sinônimo de alegria. As imagens da primeira-dama foram feitas um dia depois de ela postar que estava muito triste com a tragédia em São Sebastião e Ubatuba.

A primeira-dama de vocês aí pic.twitter.com/cQwZcsbnGh — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 21, 2023

Desde que o litoral paulista foi castigado pelas maiores tempestades da história, no domingo, 19, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-mandatário têm feito comparações entre as posturas deles nas redes sociais. Lula interrompeu sua folga, visitou a região afetada e se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro foi lembrado por não ter interrompido suas férias quando uma tragédia semelhante devastou a Bahia em 2021.

Bolsonaristas aproveitaram os tuítes de Nikolas Ferreira para criticar o atual governo. “Cada um tem a primeira dama que merece. Essa não me representa”, escreveu uma seguidora do deputado mineiro. A primeira-dama curtiu o Carnaval em Salvador no camarote Expresso 2222, da família Gil.