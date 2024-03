Deputado desiste de convocação e afaga Lewandowski: ‘Diferente de Dino’

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Alberto Fraga (PL-DF), retirou de pauta os requerimentos de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Parlamentares bolsonaristas pressionavam para que o chefe da pasta prestasse esclarecimentos sobre a fuga de dois detentos do presídio federal em Mossoró (RN).

Fraga tomou a decisão após ser convidado para uma conversa com o ministro nesta terça-feira, 12. “Não sou de fugir de luta nenhuma, mas recebi um telefonema do Ministério da Justiça e hoje tenho uma reunião com o ministro Lewandowski. Sinceramente, não acho razoável a gente já entrar com requerimentos de convocação de um ministro em uma primeira reunião quando, na verdade, eu sequer sei qual é o posicionamento dele. Nenhum de nós sabemos”, disse o deputado.

O presidente da comissão pediu um “voto de confiança” aos demais parlamentares e disse não acreditar que Lewandowski seja culpado pela fuga do presídio, já que tinha assumido o cargo havia poucos dias. “Deixa eu conversar com o ministro Lewandowski. Precisamos do diálogo. Não temos que levar tudo a ferro e fogo. O governo precisa das nossas ideias”, afirmou Fraga. “Vamos conhecer o ministro. Uma coisa posso garantir aos senhores: é muito diferente de Flávio Dino”, acrescentou.

A Comissão de Segurança é formada majoritariamente por deputados de oposição. No ano passado, Dino foi convocado para prestar esclarecimentos e faltou três vezes, deixando os parlamentares irritados. Na ocasião, a presidência era ocupada pelo deputado Ubiratan Sanderson, também do PL. Fraga foi eleito no último dia 6 e presidiu sua primeira sessão nesta terça-feira, 12.

Fuga do presídio

A fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró completa 30 dias na quinta-feira, 14. Lewandowski desembarcou no Rio Grande do Norte na manhã desta quarta-feira, 13, para uma reunião com policiais da força-tarefa responsável pelas buscas. É a primeira fuga de um presídio de segurança máxima na história do país.