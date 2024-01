De quem Tabata mais ‘rouba’ votos na disputa pela prefeitura de São Paulo

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) lançou na semana passada a sua pré-campanha à prefeitura de São Paulo, em um evento com as participações dos dois principais caciques do partido no estado – os ex-governadores e hoje ministros Geraldo Alckmin (por vídeo) e Márcio França. No encontro, ficou claro que a sua campanha teme uma investida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para convencê-la a sair do páreo, a fim de favorecer a candidatura do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), que o petista apoia.

Embora Lula tenha negado durante a semana que esteja pensando em dar ministério ou fazer outro tipo de aceno a Tabata para tirá-la da disputa, o movimento poderia, de fato, ajudar a candidatura de Boulos.

Pesquisas internas que circulam nos bastidores da campanha paulistana mostram que Tabata “roubaria” mais votos de Boulos do que de Ricardo Nunes (MDB), prefeito que disputa a reeleição. Segundo esses levantamentos, ela tiraria 60% de seus votos de Boulos e 40% de Nunes.

Elogios de Lula

Nas últimas semanas, Lula tem feito elogios a Tabata, autora do projeto de lei que gerou o programa Pé de Meia, que garante o pagamento de uma bolsa de estudos a alunos do ensino médio, uma das bandeiras da deputada no seu mandato. Na terça-feira, 30, o presidente voltou a elogiá-la — e Tabata respondeu. “Agradeço a fala feita pelo presidente Lula, por quem tenho grande respeito e com quem trabalhei recentemente para aprovarmos o marco legal do ensino técnico e a poupança do ensino médio” E aproveitou para mandar o seu recado. “Sigo firme com minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, contando com o apoio de todos que buscam de fato uma cidade melhor para todos!”, postou.

Alternativa à polarização

No lançamento de sua pré-campanha, Tabata bateu naquela que deve ser a sua principal arma na disputa eleitoral: se apresentar como a candidata que pode unir os extremos da política e da cidade. “Polarização não tapa buraco, não resolve o problema da educação, da segurança pública e nem do transporte”, disse a deputada no evento.

Ela também afirmou que é a única capaz de transitar em todas as correntes políticas e disse que só ela poderia, por exemplo, ter boas relações tanto com Lula quanto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Se for eleita, terei o apoio dos dois. Sou a única candidata que dá uma alternativa à polarização”, disse.

Tabata tenta com esse discurso ampliar suas alianças ao centro — mira especialmente o PSDB, o Cidadania e o Podemos.

