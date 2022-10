Datena revela qual será a estratégia de Lula contra Bolsonaro nos debates

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dia após encontrar-se com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o apresentador José Luiz Datena revelou qual será a estratégia do ex-presidente contra Jair Bolsonaro (PL) nos debates que antecedem o segundo turno das eleições.

“Já percebi que as eleições vão ser pra lá de acaloradas. Os debates não vão ser fáceis. Porque Lula diz que vai responder Bolsonaro à altura dos ataques que vierem. Isso já tive de informação”, disse o jornalista durante transmissão da Rádio Bandeirantes na manhã desta segunda-feira, 10.

Lula e Datena se reuniram na noite do último domingo, 9, na casa de Márcio França (PSB), em São Paulo. O ex-governador é amigo de longa data do apresentador e responsável por articular a chapa de Lula com Geraldo Alckmin (PSB) na disputa à Presidência.

Datena, que na sexta-feira também se reunira com Bolsonaro, em Brasília, disse ainda que é independente e que respondeu aos convites dos presidenciáveis por “educação” e por ser “profissional”. “Eu não apoio nem o Lula e nem o Bolsonaro. Porque como jornalista, e como regra da minha empresa, é uma empresa neutra politicamente. Não estou do lado nem de um, nem do outro (…). Quando dois líderes da nação disputam a Presidência (…), eu vou (aos encontros) porque sou profissional, vou pra saber o que vai acontecer nas eleições”, disse durante o programa na Band.

Após o encontro, Márcio França chegou a informar, inclusive, que Datena projetou uma vitória apertada de Lula — por 1,4 milhão de votos no próximo dia 30.