Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e vitória no 1º turno é incerta

A três dias da votação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos e, com isso, segue indefinida a perspectiva de encerrar a eleição já no primeiro turno, no próximo domingo, 2. É o que aponta pesquisa feita entre os dias 27 e 29 de setembro pelo Datafolha e divulgada nesta quinta-feira, 29.

Para vencer uma eleição majoritária sem a necessidade de uma segunda rodada de votação, um candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos — ou seja, Lula pode ter 52%, mas pode também ter 48%. Os votos válidos não levam em consideração os votos brancos e nulos, e é o sistema usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgar os resultados.

Lula mantém o mesmo percentual de votos válidos da pesquisa divulgada pelo Datafolha na semana passada. A sua trajetória, no entanto, é de recuperação: ele chegou a ter 54% em maio, desceu em setembro para 48%, patamar em que permaneceu até a semana passada, quando oscilou para 50%, o mesmo percentual de agora.

Na sequência, segundo o Datafolha, aparecem o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 6%, e as senadoras Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%. Os demais candidatos não pontuaram em votos válidos.

Votos totais

Nos votos totais, tanto Lula quanto Bolsonaro oscilaram 1 ponto para cima em relação à semana passada. O petista foi de 47% para 48%, enquanto o presidente variou de 33% para 34%. Ou seja, a diferença continua sendo de 14 pontos percentuais.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 6.800 eleitores em 332 cidades de todos os estados e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-09479/2022.

