Datafolha: Haddad tem 41%, Tarcísio 31% e Garcia 22% dos votos válidos

Giro VEJA - quinta, 29 de setembro

Os preparativos do debate da TV Globo e as últimas definições da Justiça Eleitoral para a votação de domingo são os destaques do dia

Os principais candidatos ao Palácio do Planalto se enfrentam nesta noite, no último debate do primeiro turno. Desta vez, vai ter confronto entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, já que os dois favoritos na disputa presidencial confirmaram presença