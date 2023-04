Culpar Lula por atos de 8 de janeiro é ‘terraplanismo’, diz Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a tentativa de responsabilizar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos atos de 8 de janeiro, em Brasília, é “teoria da conspiração” e “terraplanismo” da oposição.

As declarações vêm um dia depois da divulgação de vídeo em que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Lula, Gonçalves Dias, aparece orientando manifestantes dentro do Palácio do Planalto. O ministro pediu demissão após o escândalo.

“Tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo, de que as vítimas daqueles atos, que foi o Congresso, que foi o Supremo, que foi o Planalto, a democracia, o resultado eleitoral, (…) de que essas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas em 8 de janeiro”, afirmou o ministro durante a Cúpula Virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, nesta quarta-feira, 20.

A divulgação das imagens do agora ex-ministro do GSI inflamaram ainda mais a oposição de Lula na Câmara e no Senado, que já vinha pedindo a instalação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar os atos de 8 de janeiro.

Padilha reiterou, ainda, que a base governista vai apoiar a instauração das investigações, prevista para a próxima semana pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Até a explosão do escândalo, o governo era contrário à criação de um colegiado parlamentar específico para apurar as depredações, por considerar que teria os meios necessários para investigar os crimes.