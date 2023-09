CPI do MST: Salles pede indiciamento de GDias e outros dez em relatório

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) apresentou o seu relatório final da CPI do MST na manhã desta quinta-feira, 21, em que pede o indiciamento de onze pessoas. A votação do documento foi adiada para a próxima semana, após o deputado Nilto Tatto (PT-SP) pedir vista.

O relator sugeriu o indiciamento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, general Gonçalves Dias, e do líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), José Rainha Jr., além de membros do MST e assessores parlamentares.

Salles afirma que o general GDias mentiu ao dizer à CPI que não teve acesso aos relatórios da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) sobre o movimento sem-terra. “Logo, não resta dúvida de que, mesmo podendo manter-se calado, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal que lhe foi concedida, o depoente optou por mentir sob juramento de dizer a verdade à CPI, e como tal deve ser requerido o seu indiciamento por crime de falso testemunho”, diz o relatório.

O nome do deputado Valmir Assunção (PT-BA) que também estaria no texto, mas ficou de fora após um acordo com parlamentares petistas, que colocaram a retirada como condição para dar votos favoráveis ao parecer. O relatório foi elaborado após quatro meses de funcionamento da comissão. Salles cogitou pedir a prorrogação dos trabalhos, mas desistiu por falta de apoio.

No documento, Salles chama os movimentos sociais de “facções” que aparelharam o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). “Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham as facções criminosas do tráfico de drogas, constituindo verdadeiras facções sem-terra. Seus métodos, terminologias e estratégias muito se parecem com as do crime organizado”, afirma.

Veja a lista de indiciamentos propostos por Salles:

General Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI

José Rainha, líder da FNL

Paulo Cesar Souza, integrante do MST

Diego Dutra Borges, integrante do MST

Juliana Lopes, integrante do MST

Cirlene Barros, integrante do MST

Welton Souza Pires, integrante do MST

Debora Nunes, integrante do MST

Jaime Silva, diretor presidente Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral)

Lucinéia Durans, assessora parlamentar

Oronildo Lores Costa, assessor parlamentar

