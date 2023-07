“Covardia”: o desabafo de Pedro após ser agredido por auxiliar do Fla

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O atacante Pedro, do Flamengo, fez um boletim de ocorrência contra o preparador físico de seu próprio time após sofrer uma agressão no vestiário do estádio Independência, em Belo Horizonte, após a vitória da equipe carioca sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, em partida realizada no sábado, 29.

Assim que a equipe saiu do gramado, o argentino Pablo Fernández questionou o motivo de o jogador ter retornado ao banco de reservas enquanto os outros atletas realizavam atividades, apesar de o técnico Jorge Sampaoli já ter realizado todas as substituições. Ao ser retrucado, o auxiliar proferiu um soco no rosto de Pedro.

Depois da agressão, o atleta foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Pelas redes sociais, Pedro desabafou: “Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli”.

O auxiliar também foi à delegacia, mas não houve detenção em flagrante. Ele deverá ser demitido.