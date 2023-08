Como uma servidora desviou R$ 2,4 milhões de fianças de presos no TJ-SP

VEJA Mercado

As lições do marco fiscal, o ambiente de negócios no país e entrevista com João Amoêdo

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 23. No Brasil, o Ibovespa fechou o pregão de ontem em alta de 1,5%. À noite, a Câmara aprovou o novo marco fiscal do Brasil, com mudanças, que segue para a sanção presidencial. O nó desatado permite ao governo incorporar as novas regras fiscais na proposta de orçamento que será enviada até 31 de agosto. Os impactos e as lições do novo marco fiscal, bem como os desafios da reforma tributária e do governo Lula nos próximos meses, são os assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista João Amoêdo, empresário e fundador do Partido Novo.