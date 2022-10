Como será investida de Eduardo Paes por vitória de Lula no Rio de Janeiro

“Quero ouvi-los e vamos abrir um debate amplo. Entender o que estão pensando e vamos chegar a um consenso. E quero que seja um consenso por unanimidade. Vai um, vai todo mundo. Porque aí a força é muito maior”, declarou Waguinho.

O prefeito de Belford Roxo afirmou, ainda, considerar a proposta de Lula “muito boa” e mais direcionada ao “povo menos favorecido”, com medidas voltadas a saneamento, infraestrutura e “comida na mesa do povo pobre”.

Bolsonaro, por outro lado, tem usado como moeda de troco o fortalecimento de deputados antigos e novatos, além de acenar com o apelo do Auxílio Brasil à camada mais pobre da população.

“A proposta de fortalecer a democracia brilha nossos olhos. Mas também não podemos rejeitar a proposta do presidente Bolsonaro, de fortalecer a base do Rio de Janeiro, de abrir espaço pra quem está chegando agora. Mas o fortalecimento da segurança jurídica, da empregabilidade, de levar comida na mesa do povo pobre, sofrido, essa é uma proposta que nos agrada muito”, declarou a jornalistas na saída do encontro.

Durante o evento, que contou com lideranças como o senador Otto Alencar (PSD-BA), as críticas se voltaram à gestão Bolsonaro no governo federal. Eduardo Paes atacou o que chamou de “ruptura permanente do pacto federativo” e afirmou que não existem programas federais que dialoguem com os demais entes da federação.

“Todas as benesses e eventuais bondades que esse governo quer fazer, faz em cima dos municípios. Quando tem isenções, redução de carga tributária, elas se dão tão somente com aqueles tributos e impostos que são partilhados com estados e municípios. Nunca acontece com aquelas contribuições ou tributos que são de exclusividade da União”, afirmou o prefeito do Rio de Janeiro.

Veja os nomes do PSD que participaram do encontro em apoio a Lula:

Eduardo Paes – Prefeito do Rio de Janeiro e Presidente Estadual do PSD-RJ

Felipe Santa Cruz – ex-presidente da OAB e candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo Neves (PDT)