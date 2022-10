Ao lado de Lula, Paes detona Bolsonaro por deixar cidades sem recursos

Atualizado em 6 out 2022, 18h42 - Publicado em 6 out 2022, 17h55

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a falta de investimentos do atual governo nos municípios é o motivo pelo qual apoia Lula desde o primeiro turno. Ele foi para São Paulo com uma grande comitiva de parlamentares do PSD.

“Não há um programa sequer nesse governo que fale com os demais entes da federação”, disse o prefeito. Para Paes, o atual governo promove uma “ruptura permanente do pacto federativo”.

Das lideranças do PSD que confirmaram presença no encontro com Lula, Omar Aziz não conseguiu sair de Manaus por um problema logístico. O deputado federal Marcelo Ramos declarou o apoio do senador, em nome do partido.

“O PSD do Amazonas caminha integralmente com o presidente Lula”, afirmou.

