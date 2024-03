Como será a estreia do casal Bolsonaro na campanha municipal

Já de olho nas eleições municipais, Michelle e Jair Bolsonaro desembarcam nos próximos dias em Salvador para uma bateria de eventos partidários e encontros com aliados.

Essa será a primeira agenda pública conjunta do casal, neste ano, voltada especificamente ao pleito. No fim de fevereiro, ambos estiveram lado a lado no ato na avenida Paulista — o evento reuniu centenas de milhares de apoiadores.

Bolsonaro chega à capital baiana na tarde de sexta-feira, 8, onde deverá participar de um encontro com filiados e pré-candidatos do Partido Liberal (PL) na Igreja Batista Caminhos das Árvores, no Itaigara. O ex-presidente estará acompanhado do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), que é pré-candidato à Prefeitura de Salvador.

Já na manhã de sábado, 9, Bolsonaro participa de evento do PL Mulher comandado por Michelle, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A ala feminina do partido é presidida pela ex-primeira-dama desde o início do ano passado.

O encontro, que terá menções e homenagens ao Dia Internacional da Mulher, também contará com uma honraria a Michelle: ela será agraciada com a Comenda Dois de Julho, a mais alta condecoração oferecida pela Assembleia Legislativa da Bahia. A proposta, de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL), foi aprovada em dezembro.

Segundo o parlamentar, a homenagem é um reconhecimento ao trabalho de Michelle como primeira-dama, quando deu visibilidade a pessoas com deficiência e no atendimento a refugiados. “Na Bahia, mais de 100.000 pessoas foram beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária”, diz.

Pé na estrada

O casal Bolsonaro tem colocado o pé na estrada para alavancar candidaturas de prefeitos e vereadores do PL em todo o país. Por ora, o “trabalho duro” tem sido capitaneado pela ex-primeira-dama. Desde o ano passado, ela tem percorrido as cinco regiões do país com eventos do PL Mulher, empossando presidentes estaduais e municipais da ala feminina. O último desses encontros foi em Campo Grande (MS), no final de fevereiro.

Paralelamente, Bolsonaro também tem colocado em prática seu próprio roteiro de viagens. Depois de um início de ano recluso em Angra dos Reis (RJ), o ex-presidente agora se alterna entre Brasília, onde mora, São Paulo e um número crescente de cidades. No último final de semana, o périplo foi pelo interior paulista: esteve em Itu, Americana, Nova Odessa, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste. Já nesta terça-feira, 5, ele participa da Expodireto, uma das maiores feiras do agronegócio, em Não-Me-Toque, no interior do Rio Grande do Sul.