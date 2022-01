Como foi a participação de Bolsonaro em seu último debate na TV

Já em clima de campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou na semana passada que vai a todos os debates entre presidenciáveis em 2022 e que estará “muito melhor preparado”. Há quatro anos, quando ganhou a eleição, Bolsonaro participou de apenas dois, justificando a ausência nos demais por causa do atentado a faca que sofreu em Juiz de Fora (MG). No último encontro do qual participou, o atual presidente destacou-se por um embate com a então candidata Marina Silva (Rede) por causa de uma pergunta sobre a diferença salarial de homens e mulheres. “O presidente tem que se preocupar com isso, sim”, afirmou Marina.

“Temos aqui uma evangélica que defende plebiscito para aborto e para a maconha e agora quer defender a mulher”, retrucou Bolsonaro, no momento mais quente do evento promovido pela RedeTV naquele ano. Em seguida, Bolsonaro apresentou suas propostas em defesa do público feminino: castração química para estupradores e liberação de armas de fogo para as mulheres que quiserem se defender.

A adversária se exaltou. “Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência?”, disse Marina, lembrando um episódio ocorrido dias antes no qual Bolsonaro “pegou a mãozinha de uma criança” e a ensinou a fazer o gesto de atirar – marca da campanha do ex-capitão que viria a se repetir inúmeras vezes durante o governo.

No mesmo debate, o então candidato defendeu a militarização das escolas públicas, com “hierarquia e disciplina” e sem “ideologia de gênero e partidarização”. De lá para cá, projetos da Escola Sem Partido, que representam esse tipo de pensamento, não avançaram – ou porque são barrados na Justiça ou porque não têm maioria nos poderes legislativos.

Já em resposta a Henrique Meirelles, que em 2018 era candidato pelo MDB, Bolsonaro apresentou sua fórmula para combater o desemprego: “Basta usar as instituições para atender o povo, e não aos amigos do rei”, disse. “O que eu pretendo fazer é escolher um time de ministros independentes, que venham buscar o bem comum, e não o bem dos seus apadrinhados políticos.” Hoje, o ministro do Trabalho de Bolsonaro é um de seus principais aliados desde a campanha, Onyx Lorenzoni (DEM). Segundo o IBGE, o desemprego hoje, no pós-pandemia, atinge cerca de 13 milhões de pessoas, próximo dos patamares daquela época.

Por fim, nas considerações finais, Bolsonaro antecipou o que se podia esperar de seu governo. “O Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez o fantasma do comunismo, que ataque o Foro de São Paulo, um país que una a todos, independente de sua opção, cor de pele ou região.” De fato, o fantasma do comunismo foi afastado.