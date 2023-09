Comitiva de Lula nos EUA tem 7 ministros e 24 parlamentares; veja lista

A comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Nova York, nos Estados Unidos, nesta semana, tem sete ministros e 24 parlamentares. O petista discursará na abertura da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na terça-feira e se reunirá com o presidente do país, Joe Biden, na quarta.

Sete ministros vão participar de eventos relacionados à Assembleia Geral e encontros com autoridades estrangeiras: Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Luiz Marinho (Trabalho), Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres, e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Haddad participará da Climate Week, um dos principais eventos do calendário global de ações climáticas, para falar do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Ele também estará na reunião com Lula e Biden na quarta-feira. Nesta segunda, o presidente irá a um jantar com empresários oferecido pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes.

Outros cinco ministros não fazem parte da delegação oficial, mas cumprem agenda em Nova York: Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Jader Filho (Cidades) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Além dos membros do governo, 24 parlamentares integram a comitiva, incluindo os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As passagens e hospedagens dos ministros são custeadas pelo governo federal. Já os gastos de deputados e senadores são de responsabilidade do Congresso.

Veja a lista abaixo:

DEPUTADOS

– Antonio Brito (PSD-BA)

– Bruno Ganem (Podemos-SP)

– Dandara (PT-MG)

– Duarte Jr. (PSB-MA)

– Duda Salabert (PDT-MG)

– Elmar Nascimento (União-BA)

– Fred Costa (Patriota-MG)

– Guilherme Boulos (PSOL-SP)

– José Guimarães (PT-CE)

– Jack Rocha (PT-ES)

– Luis Tibé (Avante-MG)

– Natalia Bonavides (PT-RN)

– Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP)

– Pedro Campos (PSB-PE)

– Zeca Dirceu (PT-PR)

-Welinton Prado (Solidariedade-MG)

SENADORES

– Augusta Brito (PT-CE)

– Ana Paula Lobato (PSB-MA)

– Cid Gomes (PDT-CE)

– Fabiano Contrato (PT-ES)

– Jaques Wagner (PT-BA)

– Randolfe Rodrigues (sem partido-AP)

