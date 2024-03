Com passaporte retido, Bolsonaro e Trump conversam por chamada de vídeo

Impedido de sair do país pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro encontrou uma forma alternativa de prestigiar o ex-presidente Donald Trump, que acaba de ser indicado pelo seu partido, o Republicano, para disputar novamente a corrida presidencial norte-americana neste ano. Com a ajuda do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está em viagem aos Estados Unidos, o pai trocou algumas palavras com o aliado por meio de uma ligação de vídeo. A foto foi postada nas redes sociais do deputado federal, que disse ter tido “boas horas de conversa com o futuro presidente” durante um jantar privado.

O assunto da conversa entre os ex-presidentes não foi divulgado. Bolsonaro teve o passaporte retido em operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no início de fevereiro no escopo do inquérito que investiga se houve uma tentativa de golpe de estado no país após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

No encontro com Trump e representantes do Partido Republicano, Eduardo Bolsonaro estava acompanhado do também deputado federal Mário Frias (PL-SP). Nas redes sociais, o filho do ex-presidente brasileiro afirmou que o ex-presidente americano “está ciente do que se passa no Brasil” e que a chamada de vídeo serviu para “conectar os dois maiores patriotas” do Ocidente. “Não só os EUA, mas todo o mundo anseia pelo retorno de Trump, para que tempos de paz e normalidade sejam resgatados. Que Deus abençoe a sua vida”, escreveu Eduardo.

A indicação oficial de Trump como adversário do atual presidente, Joe Biden, deve ocorrer em julho – as eleições estão marcadas para novembro. Ao ter seu nome confirmado, o ex-presidente se disse honrado com a oportunidade de fazer a “América grande de novo”, em referência ao slogan de seu primeiro mandato. Os dois pré-candidatos aparecem, de acordo com a pesquisa, tecnicamente empatados.