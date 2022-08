Com bolsonarismo dividido, Márcio França lidera corrida ao Senado por SP

O ex-governador Márcio França (PSB) lidera de forma isolada a corrida pela única vaga ao Senado que estará em disputa por São Paulo na eleição deste ano, segundo levantamento feito entre os dias 25 e 28 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 1º.

Segundo a pesquisa, França tem 24,9% das intenções de voto e está bem à frente dos seus principais perseguidores: a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), que tem 10,6%, e o ex-ministro Marcos Pontes (Republicanos), que tem 9,9% — Paschoal e Pontes estão empatados na margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois de muita indefinição e disputa interna no bolsonarismo, Marcos Pontes foi confirmado candidato ao Senado na convenção estadual do Republicanos no sábado, 30, em São Paulo, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). Janaina Paschoal, embora apoie Tarcísio e Bolsonaro, não conseguiu o apoio de nenhum dos dois. Já Márcio França é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na sequência, aparecem o vereador Milton Leite (União Brasil), com 5,1%; o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT), com 3,5%; a médica Nise Yamaguchi (PTB), com 1,9%; e os deputados estaduais Henri Ozi Cukier (Podemos), com 1,4%; e Ricardo Mellão (Novo), com 0,9%.

Entre os entrevistados, 23,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 17,9% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.880 eleitores do estado e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-03818/2022.