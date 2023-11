Cidade mineira registra a maior temperatura da história do Brasil

No último domingo, 19, o Brasil registrou a maior temperatura da história: 44,8 ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O calor recorde foi medido em Araçuaí (MG), município de pouco mais de 34 mil habitantes, a 678 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Anteriormente, a maior temperatura havia ocorrido em 21 de novembro de 2005, quando o município de Bom Jesus (PI), a 475 quilômetros de Teresina, mediu 44,7 ºC.

Segundo o Inmet, das oito ondas de calor que atingiram o país em 2023, sete delas elevaram os termômetros acima dos 40 ºC. Apenas no mês de outubro, foram onze dias de altíssimas temperaturas, chegando a 44,3 ºC na cidade goiana de Aragarças (veja imagem abaixo).

Nesta segunda-feira, 20, o Inmet publicou um alerta de perigo para tempestades em 460 municípios entre os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, com ventos de até 100 quilômetros por hora, queda de granizo e risco de queda de árvores, alagamentos, falta de energia elétrica e danos às plantações. Outro aviso foi emitido para os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e partes do Pará e Mato Grosso para chuvas intensas, incluindo fortes rajadas de vento e descargas elétricas.