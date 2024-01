Centrais sindicais farão atos sobre 8 de Janeiro em onze capitais e no DF

“Democracia Inabalada”, evento que marcará o primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes, deverá contar com um reforço das centrais sindicais e de movimentos sociais em ao menos onze capitais, além do Distrito Federal, na próxima segunda-feira, 8.

Entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Força Sindical têm orientado seus filiados regionais a realizar atos, atividades e rodas de conversa “em defesa da democracia” na mesma data em que ocorre o evento com autoridades no Congresso Nacional, em Brasília.

Além de Rio de Janeiro e São Paulo — que já tinham anunciado manifestações na Cinelândia e no vão livre do Masp, respectivamente –, também foi confirmada a adesão de Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Recife, Aracaju, João Pessoa, Goiânia, Salvador e Campo Grande. Para que não haja conflito de horários com a agenda oficial do governo, o ato das centrais em Brasília está sendo convocado para o domingo, 7.

Embora não tenha sido apontado como preponderante para a escolha, as capitais são importantes apostas eleitorais do PT para este ano: em boa parte delas, o partido deve ou lançar candidato próprio à prefeitura ou apoiar o nome de outra sigla, com possibilidade de composição da chapa.

Na capital sergipana, o partido estuda uma aliança com o PDT do atual prefeito Edvaldo Nogueira — que não pode disputar a reeleição –, mas esbarra em entraves políticos: os possíveis candidatos já ocupam cargos cobiçados no governo federal, e abrir mão dos postos não necessariamente seria um movimento natural. Entre os cotados, estão Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Eliane Aquino, ex-vice-governadora e que hoje chefia a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o partido de Luiz Inácio Lula da Silva já fechou o apoio aos pré-candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Eduardo Paes (PSD). No Recife, a legenda caminha para o embarque na reeleição de João Campos (PSB), com a indicação de um vice petista.

As demais capitais deverão ter nomes próprios na cabeça de chapa: os deputados federais Maria do Rosário, em Porto Alegre, e Rogério Correia em Belo Horizonte, e o deputado estadual João Coser em Vitória.

Democracia Inabalada

O evento que será realizado no Salão Negro do Congresso para marcar o primeiro aniversário do quebra-quebra golpista em Brasília terá seis pronunciamentos. A primeira a falar, segundo o planejamento da cerimônia, será a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que representará as mulheres. Na sequência, haverá manifestações do ministros Alexandre de Moraes, e Luís Roberto Barroso, presidentes do TSE e do STF, respectivamente. Os últimos três discursos serão dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e da República, Lula.

Continua após a publicidade