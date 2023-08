Censo 2022: dez revelações sobre a população indígena do Brasil

O IBGE divulgou nesta segunda-feira, 7, dados detalhados da população indígena do Brasil colhidos no levantamento feito em 2022. O número de habitantes pertencentes aos chamados povos originários chegou a 1,7 milhão de pessoas. No Censo anterior, de 2010, o número era 896.917, mas o salto populacional pode ser explicado pela mudança na metodologia adotada pelo IBGE.

Em 2010, quando os residentes das Terras Indígenas oficialmente delimitadas se declaravam como brancas, pretas, pardas ou amarelas, ou seja, não respondiam que eram indígenas nesse quesito, havia a abertura da pergunta “Você se considera indígena?”. Já em 2022, houve a extensão dessa pergunta de cobertura para outras localidades indígenas, que incluem, além desses territórios oficialmente delimitados pela Funai, os agrupamentos indígenas identificados pelo IBGE e as outras localidades indígenas, que são ocupações domiciliares dispersas em áreas urbanas ou rurais com presença comprovada ou potencial de pessoas indígenas. No Censo 2022, cerca de 27,6% da população indígena do país assim se declarou por meio dessa pergunta de cobertura.

Veja abaixo dez constatações sobre indígenas do Censo de 2022:

– O número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas em 2022, o que representava 0,83% da população total do país.

– Do total de 630.041 domicílios com pelo menos um morador indígena, 137.256 estavam localizados dentro de Terras Indígenas (21,79%) e 492.785 estavam fora (78,21%).

– O Sudeste era a região com a maior proporção de indígenas que viviam fora desses territórios delimitados (82,56% ou 101,9 mil), seguido do Nordeste (75,43% ou 398,9 mil) e do Norte com 57,99% (436,9 mil). Somados, Amazonas e Bahia concentravam 46,46% do total de indígenas nessa situação geográfica no país.

– A maior parte dos indígenas do país (51,25% ou 867,9 mil) vivia na Amazônia Legal, região formada pelos estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão.

– A região com maior número de indígenas era a Norte (753.357 pessoas). Outros 31,22% estavam no Nordeste (528.800 pessoas).

– Os dois estados com maior número de pessoas indígenas, Amazonas (490,9 mil) e Bahia (229,1 mil), concentravam 42,51% do total.

– Manaus era o município brasileiro com maior número de pessoas indígenas, com 71,7 mil. A capital amazonense foi seguida de São Gabriel da Cachoeira/AM, que tinha 48,3 mil habitantes indígenas, e Tabatinga/AM, com 34,5 mil.

– A Terra Indígena Yanomami (AM/RR) era a que tinha o maior número de pessoas indígenas (27.152), seguida pela Raposa Serra do Sol (RR), com 26.176 habitantes indígenas, e pela Évare I (AM), com 20.177.

– Dos 72,4 milhões domicílios particulares permanentes ocupados do Brasil, 630.041 tinham pelo menos um morador indígena, correspondendo a 0,87% desse universo total.

– Dos 5.568 municípios brasileiros, acrescidos do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, 4.832 tinham, em 2022, pelo menos um residente indígena, o que representa 86,7% do total

