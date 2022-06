Celso Daniel, a cortina de fumaça preferida dos bolsonaristas

Sempre que o governo de Jair Bolsonaro (PL) enfrenta suas piores crises, seu grupo mais ferrenho de apoiadores corre até as redes sociais para instaurar cortinas de fumaça que aliviem a barra do presidente. Uma das mais lembradas é o caso Celso Daniel, na qual acusam o PT de ter relação com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, ocorrido em 2002.

Na semana em que o jornalista britânico Dom Philips e o indigenista Bruno Araújo Pereira foram assassinados no Vale do Javari, na Amazônia, não foi diferente. Na segunda-feira, 13, a esposa de Philips, Alessandra Sampaio, declarou que teria sido avisada por autoridades brasileiras que o corpo de seu marido havia sido encontrado. O discurso de culpa do atual governo por facilitar o avanço das atividades criminosas na floresta que culminaram nos assassinatos tomou as redes sociais.

A reação da militância bolsonarista foi imediata. No mesmo dia, perfis anônimos de extrema direita, com dezenas de milhares de seguidores no Twitter, começaram a lembrar o caso Celso Daniel e a ganhar repercussão — a ponto de colocar a tag entre os assuntos mais comentados do dia no Brasil.

Porque Lula não usou a morte de Celso Daniel para fazer política como usa a da Marielle? pic.twitter.com/HxKjC99hVG — Ercio Santos (@ercio_santoss) June 15, 2022

O Google Trends, ferramenta do site de buscas que mede os assuntos do momento, mostra que as buscas com o nome “Celso Daniel” quase quintuplicaram entre os dias 13 e 14 de junho.

A mesma estratégia foi usada outras duas vezes neste ano, quando o aniversário da morte da vereadora Marielle Franco completou quatro anos, em março, e mais recentemente, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou Marielle. O assassinato, sempre que lembrado com a cobrança às investigações, costuma ser um gatilho para os bolsonaristas ressuscitarem a história de Daniel.

Apesar das acusações de que Lula e PT estariam envolvidos no assassinato do ex-prefeito, vale dizer que a conclusão do crime feita pela Polícia Civil de São Paulo na época foi a de que Celso Daniel foi vítima de um crime comum, o que levou à prisão de seis homens, posteriormente condenados em júri popular. Na época, Daniel era um dos coordenadores do programa de governo de Lula, que acabaria eleito presidente no mesmo ano.

Continua após a publicidade