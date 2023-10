Cataratas do Iguaçu têm maior vazão em nove anos devido a chuvas intensas

Na manhã desta segunda-feira, 30, as Cataratas do Iguaçu registraram vazão de 24,2 milhões de litros de água por segundo, o terceiro maior volume nos últimos 40 anos. Segundo a concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão turística do Parque Nacional do Iguaçu, as quedas d’água tiveram vazão recorde de 46,3 milhões de litros por segundo em 2014 e de 35 milhões de litros por segundo em 1983. Por segurança, a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo foi interditada para visitantes.

A alta extrema do nível das cataratas é resultado das fortes chuvas que vêm atingindo o Sul do Brasil. Também nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades na região — mais de mil municípios entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sob risco de corte de energia elétrica, alagamentos, quedas de árvores e prejuízos a plantações devido ao granizo e aos ventos, que devem atingir entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Ainda de acordo com o Inmet, o alto volume de chuvas que atingem Foz do Iguaçu (PR) deve continuar ao longo da semana. No último final de semana, os fortes temporais no Paraná danificaram os sistemas de fornecimento de energia elétrica e água, prejudicando o abastecimento em diversas regiões. Segundo o governo do estado, na manhã desta segunda-feira, as microrregiões de Francisco Beltrão, Campo Mourão e Guarapuava eram as mais afetadas pela falta de água, e cerca de 15 mil unidades em todo o território paranaense ainda estavam sem energia.

