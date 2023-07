Carlos Bolsonaro vai para cima do presidente do partido de Tarcísio

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) está irritado com Marcos Pereira, que é presidente do seu partido – que, não por coincidência, também é a legenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem o bolsonarismo andou se estranhando nos últimos dias. Tanto Pereira quanto Tarcísio atuaram pela aprovação do projeto de reforma tributária apoiado pelo governo Lula e combatido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma crítica direta de Carlos Bolsonaro ao chefe de seu partido veio ao comentar um post na rede social sobre uma notícia publicada por um blog de direita que trazia uma frase de Marcos Pereira – “Bolsonaro está isolado e é de extrema direita”, teria dito o presidente do Republicanos. “Tudo pela democracia!!! Viva a crença em Deus!”, respondeu o filho Zero Dois do ex-presidente, fazendo referência ao fato de Pereira ser pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação religiosa que tem bastante influência no Republicanos. E completou: “Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!”, disse o vereador.

Outra crítica a Pereira, mais indireta, veio ao comentar uma outra notícia, sobre um rombo financeiro na Petrobras. “De boas! A maior parte dos partidos que defendem os valores cristãos já estão com o Lula em nome da manutenção da democracia!”, comentou.

Carlos Bolsonaro também ironizou o fato de a maior parte das legendas de direita e centro-direita, como Republicanos, União Brasil e PSD, terem votado a favor da reforma tributária. “AHAHAHAHAAHAHAH… consenso!”, escreveu ao comentar notícia do jornal O Globo com o título “Raro consenso político garante avanço da agenda econômica do governo”. Em mais de um post, Carlos Bolsonaro insinua que ex-aliados estão apoiando o governo em troca de dinheiro e cargos.

