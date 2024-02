Capital do centro-oeste é uma das que mais reprovam o governo Lula

A avaliação do morador de Goiânia sobre o governo federal e a gestão petista de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) piorou nos últimos meses. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, de julho de 2023 para fevereiro de 2024, o índice de desaprovação subiu de 56,5% para 59,1%. Entre os homens, o dado fica mais agudo: 65% dos moradores da capital do Goiás reprovam o governo do atual presidente. Os índices de desaprovação são mais fortes entre pessoas com 35 a 44 anos e que têm ensino superior.

Considerando as capitais do país, a reprovação de Lula em Goiânia hoje só não é maior que a registrada em Porto Velho (60,6%). Na direção contrária, conforme mostram os levantamentos recentes do Paraná Pesquisas, Salvador lidera a aprovação nacional a Lula, com uma taxa de 67%. Duas outras metrópoles do Nordeste vêm em seguida: Teresina (65%) e Recife (62,6%).

No caso de Goiânia, além da taxa de aprovação e desaprovação, a pesquisa divulgada nesta terça, 2, mostra como os moradores da cidade avaliam o governo federal. Apenas 8,7% consideram o governo Lula ótimo, contra 39,7% que usam “péssimo” para se referir à administração petista. Para 57,5% dos entrevistados, o apoio do atual presidente os faria desistir de votar em um candidato.

O cabo eleitoral mais forte ainda é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): o apoio dele, segundo a pesquisa, orientaria o voto de 32,9% dos entrevistados, que disseram que “com certeza votariam” em quem o antigo gestor indicasse nas eleições deste ano. Entre PT e PL, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) orientaria o voto de 30,7% dos goianienses.

Continua após a publicidade

Os resultados da pesquisa mostram os índices altos de aprovação que o governante tem no estado: 81,9% dos moradores da capital dizem aprovar a sua gestão. No recorte qualitativo, só 8,4% dos entrevistados usam “ruim” e “péssima” para classificar a gestão de Caiado. A principal pauta que aglutina os apoiadores do governador é a questão da segurança pública, conduzida com “mão-de-ferro” pelo gestor.

Esses índices impulsionam o movimento de Caiado para se credenciar como herdeiro do bolsonarismo e presidenciável. Como mostrou VEJA na edição da última sexta, 2, o governador tem buscado se cacifar para concorrer em 2026 e enfrentar, agora com mais capital político, o presidente Lula. Em 1989, os dois concorreram ao mesmo pleito. O petista foi derrotado no segundo turno por Fernando Collor, enquanto Caiado não chegou a 1% dos votos.