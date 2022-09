‘Campeão’ em 2018, Ometto assume liderança de doações eleitorais em 2022

Controlador da Cosan, maior processadora de cana de açúcar do mundo, o bilionário Rubens Ometto acaba de assumir a liderança no ranking de doadores de campanhas políticas nas eleições de 2022. Ometto repassou na segunda-feira, 5, 2 milhões de reais ao diretório nacional do PSD e 1,5 milhão de reais ao PP da Paraíba, valores que o fizeram ultrapassar o ex-secretário de Desestatização do governo Jair Bolsonaro, Salim Mattar, dono do grupo Localiza, até então o empresário mais generoso com os caixas eleitorais.

Rubens Ometto doou até agora 5,7 milhões de reais, em 25 repasses que variam de 50.000 reais a 2 milhões de reais. Entre os beneficiários da bolada estão ex-ministros bolsonaristas como Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que recebeu 200.000 reais, Onyx Lorenzoni (PL-RS) e Tereza Cristina (PP-MS), com 100.000 reais cada, e Ricardo Salles (PL-SP), que levou 50.000 reais. Mattar repassou 3,1 milhões de reais a 27 candidatos, em doações que vão de 25.000 reais a 250.000 reais.

Agora líder nos aportes eleitorais, Rubens Ometto é um tradicional doador de campanhas. Em 2018, na eleição nacional, ele já havia sido o maior financiador de candidatos e partidos, com 7,5 milhões de reais repassados a este fim. Em 2020, nas municipais, também foi o “campeão” nesse quesito, com 2,6 milhões. Conforme a mais recente lista de bilionários da revista Forbes no Brasil, Ometto é dono da 19ª maior fortuna no país, estimada em 14,5 bilhões de reais.