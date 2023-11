Campanha de Boulos já tem data para evento ao lado de Lula em São Paulo

Enquanto o PT investe pesado para recuperar o terreno perdido em prefeituras de todo o país nas próximas eleições municipais, depois do péssimo desempenho na disputa municipal de 2020, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se movimenta para impulsionar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo, a “joia da coroa” do projeto petista. Pela primeira vez desde sua criação, o partido ficará de fora da cabeça de chapa na capital paulista em 2024.

Além da participação direta de ministros como Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Camilo Santana (Educação) em eventos públicos com Boulos — alguns dos mais recentes encontros envolveram o anúncio de um campus da Unifesp e dois institutos federais de ensino na Zona Leste da capital –, a ideia é que Lula participe pessoalmente de agendas com o ex-dirigente do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST).

O giro conjunto deve ganhar mais definições no início do ano que vem, mas a pré-campanha de Boulos quer que o pré-candidato participe do tradicional Natal dos Catadores, em São Paulo, que terá a presença do presidente, como ocorreu em outros anos. Este ano, o evento chega à sua 20ª edição — a primeira comemoração foi em 2003, no primeiro ano de Lula na Presidência.