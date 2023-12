Boulos e Nunes têm empate técnico na disputa por prefeitura em São Paulo

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estão empatados tecnicamente na disputa pela prefeitura de São Paulo, segundo levantamento feito pelo insituto Paraná Pesquisas entre os dias 6 e 9 de dezembro e divulgado nesta quarta-feira, 13.

De acordo com o levantamento, no principal cenário, Boulos tem 31,1% das intenções de voto, seguido por Nunes, que tem 25,4% — eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem os deputados federais Tabata Amaral (PSB), com 8,9%; Ricardo Salles (PL), com 8,3%; e Kim Kataguiri ((União Brasil), com 5,4% — todos empatados entre si na margem de erro.

Maria Helena (Novo) tem 3,1% e Marco Vinholi (PSDB) tem 0,6%. Entre os entrevistados, 12.0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

Confronto direto

Em um cenário apenas com os dois principais candidatos, Nunes aparece numericamente à frente de Boulos: ele tem 41,3% das intenções de voto contra 39,8% do adversário — e seguem, portanto, empatados dentro da margem de erro. Nesse cenário, 13,7% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.046 eleitores na cidade de São Paulo.