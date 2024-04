Bolsonaro sobre Elon Musk: ‘Temos agora um apoio de fora muito forte’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre a escalada de tensões entre a Justiça brasileira e o X (antigo Twitter). Durante live realizada no último domingo, 7, ele afirmou que o CEO da rede social, Elon Musk, conta com apoio internacional “muito forte” na nova batalha judicial contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na transmissão, Bolsonaro disse que está avaliando “ações que podemos tomar via Partido Liberal (PL)” para defender a liberdade de expressão no país. “E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte, esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação nossa, que é a democracia, está ameaçada, todo mundo sabe disso”, declarou o ex-presidente.

Ao lado dos filhos Eduardo e Carlos Bolsonaro (PL-SP e Republicanos-RJ) e do deputado federal Mário Frias (PL-SP), o ex-presidente aproveitou a live para reproduzir um vídeo do encontro entre ele e Musk em maio de 2022, quando chamou o bilionário de “mito da liberdade”. Na ocasião, ocorrida durante evento do governo no interior de São Paulo, Bolsonaro afirmou ao CEO do X: “Quando você comprou o Twitter, pra muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência.”

X ameaçado no Brasil

No final de semana, Musk entrou na mira do STF após acusar Alexandre de Moraes de impor “censura” à liberdade de expressão no Brasil. Por meio do próprio X, o empresário afirmou que pretende restaurar diversos perfis que haviam sido bloqueados no país por ordem de Moraes sob justificativa de propagação de fake news e ataques à democracia.

Em retaliação, no último domingo, o ministro decidiu incluir o nome de Elon Musk entre os investigados no chamado inquérito das milícias digitais – que apura a atuação de grupos digitais para promover atentados antidemocráticos – sob argumento de “dolosa instrumentalização” da rede social. Além disso, Moraes determinou que seja aberta uma investigação paralela contra o bilionário por obstrução da Justiça e determinou que o X não desobedeça ordens já emanadas pela Justiça.